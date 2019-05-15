Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray kupanın sahibi oldu.

Akhisarspor: 1 Galatasaray: 3

90+4 DK: GOL! Diagne ile fark 2'ye çıktı.

Akhisarspor: 1 Galatasaray: 2

88.DK: GOL! Feghouli ile Galatasaray 1-0 öne geçiyor.

Akhisarspor: 1 Galatasaray: 1

80.DK: GOL! Sinan Gümüş topu ağlarla buluşturdu.

78.DK: KIRMIZI KART! Akhisarspor'da Miguel Lopes, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

77.DK: PENALTI! Galatasaray bir penaltı daha kazandı.

74.DK: Galatasaray'da Selçuk İnan'ın yerine Donk oyunda.

67.DK: Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.

62.DK: Penaltı! Topun başına geçen Diagne atışı gerçekleştiremedi.

Akhisarspor: 1 Galatasaray: 0

57.DK: GOL! Ani gelişen Akhisarspor atağında Güray, Luyindama'nın sağından atıp solundan geçerek süratle ceza sahasına sokuldu ve ters tarafta müsait durumda olan Manu'ya aktardı pasını. Manu da düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi: 0-0

34.DK: Ndiaye'nin şık ara pasınıda Diagne, ceza sahasına sokuldu ancak tam vuruşunu yapacakken son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

23.DK: SARI KART! Rotman, rakibine yaptığı kontrolsüz hamle sonrasında sarı kartı gördü.

10.DK: Ofsayt! Belhanda'nın ara pasında soldan ceza sahasına sokulan Onyekuru, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

5.DK: Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes, kale önündeki Diagne'ye çevirdi ama Senegalli oyuncu savunmanın da dengesini bozmasıyla istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı gitti.

1.DK: Maç başladı

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Zeki, Caner, Rotman, Kadir, Lopes, Barbosa, Güray, Sissoko, Manu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne





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