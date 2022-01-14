Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları çekildi. Müsabakalar; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi uygulanacak.
14 Ocak 2022, Cuma 11:52 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu. Müsabakalar; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. İşte eşleşmeler:
- Alanyaspor-Adana Demirspor
- Kasımpaşa-Gaziantep FK
- Fenerbahçe - Kayserispor
- Karagümrük-Konyaspor
- Bandırmaspor-Sivasspor
- Denizlispor-Trabzonspor
- Beşiktaş-Göztepe
- Hatayspor-Antalyaspor