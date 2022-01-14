Futbol Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu

Futbol

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları çekildi. Müsabakalar; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi uygulanacak.

14 Ocak 2022, Cuma 11:52 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu. Müsabakalar; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. İşte eşleşmeler:

  • Alanyaspor-Adana Demirspor
  • Kasımpaşa-Gaziantep FK 
  • Fenerbahçe - Kayserispor 
  • Karagümrük-Konyaspor
  • Bandırmaspor-Sivasspor
  • Denizlispor-Trabzonspor
  • Beşiktaş-Göztepe
  • Hatayspor-Antalyaspor
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