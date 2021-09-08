Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 19:19 Son Güncelleme:
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Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada bugünkü maçların sonucunda 76 Iğdır Belediyespor, Kahta 02, Kuşadasıspor ve Çankaya, tur atladı.

Günün sonuçları şöyle:

76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya: 0-1

Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-5

Kuşadasıspor-Modafen: 3-0

Dün oynanan karşılaşmada ise Hendekspor, Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı.

AA

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