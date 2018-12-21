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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

21 Aralık 2018, Cuma 00:02 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.

Kupada 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.

İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Rövanş maçlarının sonunda Ümraniyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe tur atladı.

Kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul'da Riva'daki tesislerinde yapılacak.

AA

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