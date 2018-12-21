Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.
Kupada 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.
İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
Rövanş maçlarının sonunda Ümraniyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe tur atladı.
Kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul'da Riva'daki tesislerinde yapılacak.
AA