Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

30 Ocak 2020, Perşembe 22:34 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

AA

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