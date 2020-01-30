Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.
30 Ocak 2020, Perşembe 22:34 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
AA