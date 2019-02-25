Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
27 Şubat Çarşamba:
14.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
28 Şubat Perşembe:
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler
AA