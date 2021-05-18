3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53.dk: Beşiktaş rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

84.dk: Antalyaspor'da Naldo yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

86.dk: Beşiktaş'ta Utku oyunu geciktirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

MAÇIN İLK 11’LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Necip, N’Koudou, Larin

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski



