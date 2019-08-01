Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere konut kredisi ve tüketici kredisi faiz oranınında indirime gitti. Ev almayı düşünenler veya tüketici kredisi çekmek isteyenler şimdi oranları merak ediyor. İşte ayrıntılar...

FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası konut kredi faizini 180 ay vade için yüzde 0.99'a çekti. Tüketici kredisi faizini ise maaş müşterileri için yüzde 1.49, diğer müşteriler için yüzde 1.59 olarak belirledi.

Vakıfbank da konut kredi faizini 180 ay için 500 bin liraya kadar limitle yüzde 0.99 seviyesine çekti. Banka tüketici kredisi faiz oranını ise yüzde 1.49'a indirdi. Konut Proje Kredisi faiz oranını ise yüzde 0.79 olarak belirledi.