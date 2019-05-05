Zırhlı araç kaza yaptı, 3 özel harekat polisi yaralandı

Muğla’dan, Marmaris yönüne giden zırhlı araç, virajlı yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Ters dönen zırhlı araç, refüjdeki demir bariyerlerin üzerine devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Trafik polisleri, önlem amacıyla yolu trafiği kapattı.

DURUMLARI İYİ

Zırhlı araç içerisindeki 3 Özel Harekat polisi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden 2’sinin ayakta tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Omzundan hafif yaralanan diğer polis memurunun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi’nde görevli koruma polisleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Zırhlı araçta bulunan malzemeler muhafaza altına alındı. Vinç yardımıyla kaza yerinden alınan zırhlı araç İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



