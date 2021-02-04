Zirvede aşk perçinlediler

Alize Dinçkök, iki çocuğunun babası, 2007’de nikah masasına oturduğu Cenk Eyüboğlu’ndan 2019’da boşanmıştı. Çok geçmeden de Neslihan Kozanoğlu’nun oğlu, lise yıllarında flört ettiği Başar Kozanoğlu ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki gün Bolu’daydı. Kaya Palazzo Mountain Resort’ta kalıp kayak yaptılar, karların üzerinde romantik anlar yaşadılar. İkiliye Alize Dinçkök’ün kuzeni Melis Çiftçi de eşlik etti. Başar Kozanoğlu, “Dağ havası bize terapi gibi geldi” dedi.