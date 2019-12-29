Zirvede kar, sahilde deniz keyfi yaptı

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini gösterirken turizmin başkenti Antalya, aynı günde iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kent merkezindekiler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde sıcak havanın keyfini çıkardı. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra bazıları denize girip, yüzdü.

"Kışın yüzebilmek büyük bir şans"

Antalya’yı 'cennet' olarak niteleyen Onur Çağlayan, üşümediğini ve her gün denize girdiğini söyledi. Antalya’da yaşayanların çok şanslı olduğunu ve kentin dağlarında kar olmasına rağmen denize girilebilecek bir havasının olduğunu ifade eden Asuman Özkan ise, "Kışın yüzebilmek büyük bir şans. Denizin sıcaklığı havadan iyi. İnşallah bu güzelliğin kıymetini biliriz" diye konuştu.

Zirvede kar topu oynayıp

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bazı kent sakinleri deniz keyfi yaparken, bazıları da aynı anda merkeze yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi’nde kar keyfi yaptı. Kar kalındığının 25 santimetreye ulaştığı merkezde, günübirlik tatilciler doyasıya eğlendi. Sezon süresince profesyonel kayakçılara da ev sahipliği yapacak merkezde, tatilcilerin bir kısmı kayarken, kimileri de kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. Telesiyej ile zirveye çıkan adrenalin tutkunları ise bembeyaz örtü üzerinde heyecanın limitlerini zorladı. Pek çok kişi zirvede kar topu oynayıp bu anların keyfini çıkardı. Merkezde birkaç gün içinde kayak ve snowboard pistlerinin hazır hale gelmesi bekleniyor.



