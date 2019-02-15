Malatya'da 3 gol 1 kırmızı kart
Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de haftanın ilk maçında karşı karşıya geldi
MAÇ SONA ERDİ
MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş
70. DK: GOL! Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş (Adem Ljajic)
65.DK: GOL! Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (Ömer Şişmanoğlu)
50.DK: GOL! Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Atiba)
45.DK: Maç kaldığı yerden devam ediyor.
İkinci yarı başladı!
-DEVRE ARASI-
41.DK: Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
1.DK: VE MAÇ BAŞLADI! HER İKİ TAKIMA DA BAŞARILAR
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor : Ertaç, Bülent, Murat Yıldırım, Murat Akça, Chebake, Adem, Guilherme, Aleksic, Donald, Meza, Ömer
Beşiktaş : Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Güven, Burak Yılmaz