MAÇ SONA ERDİ

MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş

70. DK: GOL! Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş (Adem Ljajic)

65.DK: GOL! Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (Ömer Şişmanoğlu)

50.DK: GOL! Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Atiba)

45.DK: Maç kaldığı yerden devam ediyor.

İkinci yarı başladı!

-DEVRE ARASI-

41.DK: Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

1.DK: VE MAÇ BAŞLADI! HER İKİ TAKIMA DA BAŞARILAR

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor : Ertaç, Bülent, Murat Yıldırım, Murat Akça, Chebake, Adem, Guilherme, Aleksic, Donald, Meza, Ömer

Beşiktaş : Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Güven, Burak Yılmaz