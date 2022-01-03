D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanan Bol'ca Futbolun bu haftaki konuğu teknik direktör Ziya Doğan oldu. İnci Bakraç ve Emre Bol’un sunduğu Bol’ca futbol programına katılan Ziya Doğan "Atiba’yı Türkiye’ye ilk sunan kişi" olduğunu açıklarken aynı zamanda "Türk Teknik direktörlerin en az yabancılar kadar futboldan anladığına" değindi.

''Sergen Yalçın ayrılmasın diye yöneticilerle konuştum''

Beşiktaşlılığıyla bilinen Ziya Doğan, Sergen Yalçın'ın ayrılış sürecinde yöneticilerle temasa geçtiğini söyledi. Doğan, "Sergen Yalçın ayrılmasın diye yöneticilerle konuştum" dedi.

Ancak Doğan'ın bu çabası sonuç vermemiş ve Sergen Yalçın kulübe veda etmişti.

Bol'ca Futbolun konuğu Ziya Doğan özetle şunlara değindi:

Sezon başında Beşiktaş'ı izlediğimde Trabzonspor ile kapışır diyordum. Fenerbahçe Emre'yi takımın başına erken getirdi. Başakşehir'de futbolcuya dayalı bir düzen yok. Trabzonspor'da Ayman 3 kişinin işini yapıyordu. Abdullah Avcı takımın sistemini kurdu. Sergen Beşiktaş'a oynattığı futbol ile 10 yılın teknik adamı olur dedim. Teknik adamlıkta Almanları tek geçerim.