Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı olmadan önce pek çok kurumda üst düzey yöneticilik yapmış bir isim olarak tanınıyor. Veda açıklamasında ülkenin çocukları ile çalışabilme imkanı bulduğu için teşekkürlerini sınan Ziya Selçuk, yerini Mahmut Özer’e devretti. Peki, Ziya Selçuk kimdir, kaç yıl Milli Eğitim Bakanlığı yaptı? Ziya Selçuk öğretmen mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

ZİYA SELÇUK KİMDİR, KAÇ YIL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAPTI?

1961 yılında Ankara'da doğan Ziya Selçuk Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında yapan Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecesini tamamladı.

Ziya Selçuk, Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar yöneticilik ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü, ayrıca, Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliğinde bulundu. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı yapan Ziya Selçuk, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürüttü.

Aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunan Ziya Selçuk, çok sayıda özel ve resmi okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etti. Rehberlik, iletişim, davranış gözlemi, mizaç ve öğrenme konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan Ziya Selçuk, 2021 Ağustos ayında görevini devretti. Ziya Selçuk evli ve üç çocuk babasıdır.