3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan ve görevini yardımcısı Mahmut Özer'e devreden Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;

"Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."