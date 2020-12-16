Türkiye Ziya Selçuk'tan velilere çağrı

Ziya Selçuk'tan velilere çağrı

Türkiye

Ziya Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velileri çocukların ekran önündeki süresini arttığına dikkat çekerek uyardı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum.



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