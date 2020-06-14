Ziyaret ettiğiniz her web sitesini nasıl karanlık modda kullanabilirsiniz?

Uygulama geliştiricileri ve işletim sistemi yazılımcıları, geliştirdikleri ürünlerin kullanıcılar tarafından karanlıkta kullanıldığında rahatsız edici olabileceğinin farkına varmış durumda. Apple'ın macOS Mojave işletim sisteminde sunduğu gece modu, Microsoft'un Windows 10'da sunduğu gece ışığı gibi özellikler ise bunun en büyük örneği.

Chrome, Firefox veya Safari internet tarayıcılarından birini kullanıyorsanız, Dark Reader adlı uzantı neredeyse her internet sitesini gece modunda kullanmanıza imkanı veriyor.

Uzantıyı tarayıcınıza ekledikten sonra sağ üst köşedeki Dark Reader ikonuna tıklayarak eklenti ayarlarına ulaşabilirsiniz. Parlaklık ve Kontrast ayarını yapabileceğiniz bu ekrandan, internet sitelerindeki yazı tipini de değiştirebilirsiniz.

Göz yormayan bir internet deneyimi sunan Dark Reader, tamamen mükemmel değil. Eklenti sitelerin orijinal renklerini değiştirdiğinden, bazı internet sitelerinin geç yüklenmesine ya da sitelerde bazı alanların alt tarafta gizli kalmasına sebep olabiliyor



















