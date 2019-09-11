Ziynet Sali, haftaya gelin oluyor
Ziynet Sali (43) kendinden 10 yaş küçük olan gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile 15 Eylül’de Kıbrıs’ta nikah masasına oturacak
Şarkıcı önceki gün gelinlik provasındaydı.
Ziynet Sali, “Düğün akşamı peri kızı gibi olacağım. Ama balayına gidemeyeceğiz. Çünkü hemen üç gün sonra konserim var” dedi.
KADIN CİNAYETLERİNE PANKARTLI TEPKİ
Geçen haftalarda, sanatçıların görevinin sadece şarkı söylemek ve şarkılarını paylaşmak olmaması gerektiğini düşündüğünü belirten Ziynet Sali, sahneye pankartlarla çıkan 2 genç kız hayranı ile birlikte bütün Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayetini protesto etti.
"Şiddete Hayır! Kadın cinayetlerine son' Emine Bulut" yazılı pankartı açan Ziynet Sali, kadın cinayetlerine son verilmesi için erkeklere de görev düştüğünü vurgulayarak, "Çünkü kurunun yanında yaş da yanar. Yaş, siz oluyorsunuz" diye konuştu.