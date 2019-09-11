Ziynet Sali, haftaya gelin oluyor

Şarkıcı önceki gün gelinlik provasındaydı.

Ziynet Sali, “Düğün akşamı peri kızı gibi olacağım. Ama balayına gidemeyeceğiz. Çünkü hemen üç gün sonra konserim var” dedi.

KADIN CİNAYETLERİNE PANKARTLI TEPKİ

Geçen haftalarda, sanatçıların görevinin sadece şarkı söylemek ve şarkılarını paylaşmak olmaması gerektiğini düşündüğünü belirten Ziynet Sali, sahneye pankartlarla çıkan 2 genç kız hayranı ile birlikte bütün Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayetini protesto etti.

"Şiddete Hayır! Kadın cinayetlerine son' Emine Bulut" yazılı pankartı açan Ziynet Sali, kadın cinayetlerine son verilmesi için erkeklere de görev düştüğünü vurgulayarak, "Çünkü kurunun yanında yaş da yanar. Yaş, siz oluyorsunuz" diye konuştu.





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