Magazin Ziynet Sali iddialara yanıt verdi

Ziynet Sali iddialara yanıt verdi

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Ziynet Sali iddialara yanıt verdi

Sahnelere adım attığından beri Jennifer Lopez’e benzetilen Ziynet Sali, Jennifer Lopez’i taklit ettiği iddiasına yanıt verdi.

25 Nisan 2021, Pazar 02:43 Son Güncelleme:
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  • Güzel bir kadınım. Neden birine benzemek için çabalayayım.
  • Taklit edecek olsam çok daha güzel kadınlar var...
  • Neden Türk kadınının güzelliğini kabul etmiyorlar da illa birine benzetme çabası içindeler!
  • Yabancılar beni gördüğünde “Waow” derken kendi insanın seni gömüyor. Kabul edin, Türk kadını güzel kadın.

Hakan Gence\Hürriyet


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