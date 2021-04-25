Ziynet Sali iddialara yanıt verdi
Sahnelere adım attığından beri Jennifer Lopez’e benzetilen Ziynet Sali, Jennifer Lopez’i taklit ettiği iddiasına yanıt verdi.
25 Nisan 2021, Pazar 02:43 Son Güncelleme:
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- Güzel bir kadınım. Neden birine benzemek için çabalayayım.
- Taklit edecek olsam çok daha güzel kadınlar var...
- Neden Türk kadınının güzelliğini kabul etmiyorlar da illa birine benzetme çabası içindeler!
- Yabancılar beni gördüğünde “Waow” derken kendi insanın seni gömüyor. Kabul edin, Türk kadını güzel kadın.
Hakan Gence\Hürriyet