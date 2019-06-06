Sahneye pullarla bezenmiş mini elbise ve kırmızı çizmelerle çıkan Ziynet Sali, programına sevilen parçalarından 'Deli Divanenim' ile başladı.

Repertuvarında yer verdiği birçok eserini hayranlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde seslendiren şarkıcı, sahnede danslarıyla da hem kulağa hem göze hitap etti.

'AH İSTANBUL'U YUNANCA OKUDU

Ziynet Sali, Sezen Aksu'nun 'Ah İstanbul' parçasını Yunanca okuduğu sırada kendisine Yunanca okuması için izin veren Minik Serçe'yi unutmayarak teşekkür etti.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sali, gece boyunca sempatik tavırları ve güler yüzlülüğüyle sevenlerinin gönlüne bir kez daha taht kurdu.



