Ziynet Sali'ye 10 bin kişi vokal yaptı

Ziynet Sali, ‘Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’ kapsamında önceki akşam konser verdi

07 Eylül 2019, Cumartesi 11:06
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Ziynet Sali'ye 10 bin kişi vokal yaptı

Sahneyi gitaristi ve sevgilisi Erkan Erzurumlu ile paylaştı. Şarkılarına vokal yapan 10 bin kişiye “6 yılın ardından düzenlenen ‘Altın Güvercin’e katıldığım için çok gururluyum” dedi.

YARIŞMANIN FİNALİNDE EDİS KONSER VERECEK

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şarkıcıya teşekkür etti. Yarışmanın bu gece yapılacak finalinde Edis konser verecek.

*Ziynet Sali ile gitaristi Erkan Erzurumlu 15 Eylül’de evleniyor.


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