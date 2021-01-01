Magazin Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı

Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı

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Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söylerken, Zlatan'ın gönderdiği videoyu paylaştı.

01 Ocak 2021, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söylerken, Zlatan'ın gönderdiği videoyu paylaştı.

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O Ses Türkiye yılbaşı programına katılan Çalhanoğlu, Milan'dan takım arkadaşı dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'in programın jürilerinden Ebru Güneş'e hayran olduğunu belirtti.

Programa gönderdiği videoda ünlü sanatçının hayranı olduğunu belirten İsveçli golcü, "Ebru, senin büyük hayranlarından biriyim" ifadelerini kullandı.


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