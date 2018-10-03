Zlatan Ibrahimovic, Milan yolunda!

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera'nın haberine göre Milan, Ocak ayındaki transfer döneminde İsveçli yıldız Ibrahimovic'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Juventus'tan Bonucci karşılığında Gonzalo Higuian'i transfer eden İtalyan ekibi, kadrosuna Ibrahimovic'i de katarak hem Serie A'yı hem de UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürmek istiyor.

Milan'ın asıl hedefi golcü oyuncuyu kadrosuna katıp ligi şampiyon tamamlamak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak.

MLS Takımlarından Los Angeles Galaxy'de haftada 18 bin euro kazanan 37 yaşındaki forvet, Galaxy formasıyla bu sezon çıktığı 24 maçta 20 gol kaydetti.

2 YIL DAHA REKABETİN İÇİNDE OLMAK İSTİYOR!

Futbol kariyerini Malmö'de tamamlamak istediğini daha önce de açıklayan Ibrahimovic, ülkesine dönmeden önce en az 2 sezon daha rekabetçi futbolun içinde olabileceğine inanıyor.

Daha önce Inter ve Milan'da oynayan efsane golcü, 5 yıl geçirdiği Milano'yu evi olarak görüyor.

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