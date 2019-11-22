Tottenham'ın başına geçtikten sonra Mourinho'nun özel bir istek olarak Zlatan Ibrahimovic'in transfer edilmesini istediği konuşuluyor.

Daha önce Inter'de ve Manchester United'ta beraber çalışan ikilinin birbirlerini görünce çomaklarını sakladıkları biliniyor. Beraber yaşadıkları son macera olan Manchester United dönemi her ikisi açısından da iyi geçmemesine rağmen Mou ve Zlatan yeniden bir araya gelmeye sıcak bakıyor. Ibrahimovic, United kariyerinde 46 maça çıkıp 26 gol atmıştı. Mourinho ise kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alınmıştı.









Ibrahimovic'e bayılıyor

Mourinho Manchester United'ın başına geçtiğinde de bonservisi elinde olan Ibrahimovic'i özel olarak takıma istemiş ve onun için, "Sadece aptal bir antrenör İbrahimoviç'i kaybettiği için üzgün olmadığını söyler" demişti.









MLS'te izler bıraktı

Ibrahimovic son olarak MLS takımlarından LA Galaxy formasını 2 yıl terletti. Efsane gollere imza atan Ibra, ABD'den ayrılırken "Beni istemiştiniz, geldim ve gidiyorum. Şimdi gidip Amerikan futbolu izleyin" diyerek yine egosunu konuşturmuştu.



