Futbol Zlatan Ibrahimovic sakatlandı

Zlatan Ibrahimovic sakatlandı

Futbol

Zlatan Ibrahimovic sakatlandı

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, antrenman yaparken ciddi bir şekilde sakatlandı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 21:50 Son Güncelleme:
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İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, antrenmanda sakatlık yaşadı. Skysports'ta yer alan habere göre, Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic antrenmanda sakatlandı, Ibrahimovic'in aşil tendonu kopmasından şüpheleniliyor. Bu sakatlıktan ötürü 38 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı bitebilir. Yıldız futbolcunun sakatlığı doğrulanırsa en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

2019-20 sezonunun devre arasında Milan'a transfer olan Ibrahimovic, İtalyan ekibiyle çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştı.


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