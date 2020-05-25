Zlatan Ibrahimovic sakatlandı

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, antrenmanda sakatlık yaşadı. Skysports'ta yer alan habere göre, Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic antrenmanda sakatlandı, Ibrahimovic'in aşil tendonu kopmasından şüpheleniliyor. Bu sakatlıktan ötürü 38 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı bitebilir. Yıldız futbolcunun sakatlığı doğrulanırsa en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

2019-20 sezonunun devre arasında Milan'a transfer olan Ibrahimovic, İtalyan ekibiyle çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştı.







