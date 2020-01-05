Yıkılmaz denen Ibrahimovic bu kez yıkıldı.

8 Ekim 2019'da İsveç'in Malmö kentine heykeli dikilen Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz aylarda ülkenin bir diğer takımı Hammarby'den hisse satın almıştı.

Malmö taraftarı Ibra'nın bu hareketinden oldukça rahatsız olmuş ve heykelini diktikleri Zlatan'a düşman kesilmişlerdi.

Heykele birkaç kez zarar verme girişiminde bulunan taraftarlar, heykeli bu kez tamamen yıktı.

Malmö Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Thomas Söderberg, gece saldırıya uğrayan heykelin tamamen yıkıldığını ve başına da İsveç Milli Takımı forması geçirildiğini bildirdi. Saldırganların heykeli Malmö'de istemediğini belirten Söderberg, yere "Heykeli buradan taşıyın" yazıldığını ifade etti.