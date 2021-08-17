Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 16 öğretim üyesi alımı yapacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür." açıklaması yapıldı.

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