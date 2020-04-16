Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
16 Nisan 2020, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Hemşire, Eczacı, Fizyoterapist ve Sağlık Teknikeri olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı ilanı için tıklayın.
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