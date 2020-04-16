Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Hemşire, Eczacı, Fizyoterapist ve Sağlık Teknikeri olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İstanbul Arel Üniversitesi 17 akademik personel alacakİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 44 sözleşmeli sağlık personeli alıyor