Türkiye Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

16 Nisan 2020, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Hemşire, Eczacı, Fizyoterapist ve Sağlık Teknikeri olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

Sözleşmeli personel alımı ilanı için tıklayın.

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