Türkiye Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü 23 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

27 Şubat 2021, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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