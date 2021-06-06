Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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