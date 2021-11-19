Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü 60 sözleşmeli personel istihdam edecek.
19 Kasım 2021, Cuma 17:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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