Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 74 öğretim üyesi alacak. İlan bugün yayımlanırken adaylara 15 gün süre verildi. Şimdi başvuru yapmak isteyenler istenilen şartlar ve belgeler araştırılıyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü bugün ibr ilan yayımladı. Yapılan açıklamada ise "Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." denildi.
İlan sonrası "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?" sorusu sorulmaya başlandı.