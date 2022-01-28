Türkiye Zonguldak Ereğli- Alaplı yolunda heyelan

Zonguldak Ereğli- Alaplı yolunda heyelan

Türkiye

Zonguldak Ereğli- Alaplı yolunda heyelan

Zonguldak'ın Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti ulaşıma kapatıldı.

28 Ocak 2022, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
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Heyelan, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki yola dik yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada, şans eseri güzergahtan araç geçmemesi faciayı önledi. Sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik şeridiyle Ereğli istikametini ulaşıma kapattı. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak verildi. Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı.

DHA

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