Zonguldak Ereğli- Alaplı yolunda heyelan

Heyelan, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki yola dik yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada, şans eseri güzergahtan araç geçmemesi faciayı önledi. Sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik şeridiyle Ereğli istikametini ulaşıma kapattı. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak verildi. Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı.

DHA