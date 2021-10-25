Zonguldak için korkutan vaka sayısı artışı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 9-15 Ekim için 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları tablosunda, Kastamonu'nun ardından Zonguldak, 702,63'lük oran ile ikinci oldu. Bundan önceki 2 tabloda üst üste birinci sırada yer alan Zonguldak'ta vaka oranında artışın devam etmesi, kentte yaşayanları endişelendirdi.

Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise halkın tedbirlere uyması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Aşılanmada yüzde 79,8 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki kentte kurulan mobil aşılama birimleri ile aşı uygulamaları yapılıyor. Kentin merkezi ve ilçeleri de HES risk haritasında kırmızı renkte kaldı.









Kentte yaşayan Muaviye Yılmaz, halkın tedbirleri boşladığını savundu. Daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Yılmaz, "Burada insanlar bilinçsiz bence. Nerede kalabalık, oraya gidiyorlar. Markette 3 kuruş indirim olsa oraya gidiyorlar. Allah akıl, fikir versin. Zonguldak'ta durum hiç iyi olmadı daha da olamaz herhalde" dedi.

Halasını 1 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiğini belirten Yusuf Mete de virüsün önüne tedbir ve aşılanma ile geçilebileceğini düşündüğünü belirterek, "İnsanlar dikkat etmiyor. İnsanların yarısından çoğu maskesiz geziyor. Çift aşımı oldum. Halamı koronavirüs nedeniyle kaybettim. Türkiye'de her gün 200'ü aşkın insan vefat ediyor. Bütün doktorlar, aşının önemini vurguluyorlarsa aşı olmak şart. Ben oldum, herkesin de olması gerekiyor, diye düşünüyorum" diye konuştu.

DHA