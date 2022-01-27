Türkiye Zonguldak-İstanbul kara yolu heyelan nedeniyle kilitlendi

Zonguldak-İstanbul kara yolu heyelan nedeniyle kilitlendi

Türkiye

Zonguldak-İstanbul kara yolu heyelan nedeniyle kilitlendi

Zonguldak Ilıksu Değirmenağzı mevki'inde heyelan meydana geldi. Zonguldak İstanbul Karayolu Değirmenağzı mevki'inde trafik kilitlendi.

27 Ocak 2022, Perşembe 12:45 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Zonguldak-İstanbul kara yolu Değirmenağzı mevki'inde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.

Zonguldak İstanbul Karayolu Değirmenağzı mevki'inde heyelan ihbarı üzerine trafik kilitlendi. Zonguldak Ilıksu Değirmenağzı mevki'inde heyelan meydana geldi. Bölgeye giden trafik ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Meydana gelen heyelan nedeniyle metrelerce kuyruk oluşurken trafik kilitlendi.



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