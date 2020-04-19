Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı alınan önlemler artarak devam ediyor. Daha çok 30 büyükşehir odaklı alınan tüm tedbirler, vaka sayısının nüfus oranına göre fazla olduğu için Zonguldak'ı da kapsıyor. Açıklanan verilere göre Zonguldak, corona virüs kaynaklı yaşanan ölümlerde ilk 10 şehir arasında ilk sırada bulunuyor.

Tedbirler büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta uygulanıyor

Geçtiğimiz haftalarda 30 büyükşehir ve Zonguldak şehirlerini kapsayan şehir giriş çıkışlarının kısıtlanması sonrasında, bu kentlerdeki corona vakalarının önüne geçebilmek için hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.596 bin nüfuslu Zonguldak, corona virüs vaka sayısının fazla olması nedeniyle 30 büyükşehirle birlikte tedbirlerin uygulandığı şehirlerden biri oldu.

Ölüm oranında birinci sırada

Zonguldak'ın bu kapsama dahil edilmesi elbette boşuna değil. Kent, 81 il içinde nüfusa göre kıyaslama yapıldığında en çok vaka ve ölüm oranına ev sahipliği yapıyor. Paylaşılan bilgilere göre Zonguldak, corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden insanların sıralandığı ilk 10 şehir listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ölüm sayısında İstanbul'u geçen şehir, corona vaka yoğunluğunda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından 6. sırada bulunuyor.

İlgili Haberler Bakan Koca takvim hazırladı! Sokağa kademeli çıkış için düşünülen tarih belli oldu







