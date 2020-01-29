Şehirde bulunan üniversite bu ilin yoğunluğunu arttırmaktadır. Yıl boyunca hizmet veren Zonguldak otelleri Zonguldak gezinizin rahat ve konforlu geçmesi için çeşitli alternatifler sunmaktadır. Zonguldak’ta konaklamak isteyenler, il merkezinde ve turistik ilçelerde yer alan otel, motel, pansiyon, butik otel gibi konaklama seçeneklerini değerlendirebilirler. Şehirde çok yıldızlı oteller bulunmadığından daha az yıldızlı ve butik oteller ön plandadır.

Zonguldak mutfağı

Zonguldak coğrafi yapısı nedeniyle sebze ve meyve tarımı için uygundur. Şehirde kara lahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık, mısır, buğday, arpa, çavdar ve kiraz çok yetiştirilen ürünlerdir. Dolayısıyla yemek kültürü de bu yönde gelişmiştir. Zonguldak’ta sebze ağırlıklı bir mutfak kültürü vardır. Ayrıca şehirde gelenekselleşmiş Türk yemeklerinden döner, kebap, lahmacun, pide gibi her şehirde sık rastlanan yemekleri tadabilirsiniz. Bunların yanı sıra pizza, hamburger vb. ürünler sunan pek çok restoran bulunmaktadır.

Zonguldak ormanlarında belki dünyanın en lezzetli kestanesi olan ‘kuzu kestanesi’ yetişir. Kestane suda haşlanarak ‘tuzlama’, bütün olarak fırında kavrularak ‘kavşak’, çizilerek ateşte pişirilmesiyle kebap biçiminde değerlendirildiği gibi, kurutularak da saklanır. Kestanenin yanı sıra yörenin kestane balı da çok özel bir tattır. Koyu renkli ve tadı acımsı olan bu bal cinsi zengin içeriği nedeniyle gençlik iksiri olarak adlandırılır

Mantarlı Börek

Zonguldak’ta kanlıca ve sarı kız mantarı ile hazırlanan iç malzemesi ile yapılan hamur işidir.

Beyaz Baklava

Baklavanın beyaz görünmesi ona bu adın verilmesine neden olmuştur. İçi cevizle dolu olan baklava fırından tam kızarmadan çıkarılarak üzerine şerbeti döküldüğü için beyaz görünmektedir.

Devrek Simidi

Devrek ilçesi simidi ile ünlüdür. Devrek simidinin en belirgin özelliği, kazan simidi olması ve dut pekmezinde haşlanarak hazırlanmış olmasıdır.

Pırasalı Mancar

Pırasa, barbunya, bulgur, domates püresi ile yapılan doyurucu ve lezzetli bir sebze yemeğidir.

Yaprak Sarma

Devrek’in meşhur asma yaprakları içine kıyma, soğan ve pirinç karışımı malzeme konularak küçük küçük sarılan, sıcak yenen etli bir yemektir.

Kömeç

İçinde bolca dövülmüş ceviz bulunan bir tür çörektir.

Zonguldak’ta gezilecek yerler

Şehirde yer alan üniversite nedeniyle eğitim öğretim döneminde caddeleri hareketli olan il, yaz aylarında sezonu hava sıcaklığı nedeniyle çok uzun olmasa da çevre illerden gelen turistleri ağırlar. M.Ö. 1200 yılında Friglerin bir kolu olan Mariandinler ve Migdanlar tarafından kurulan şehir daha sonra Kimmerler, Lidyalılar, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında kalmıştır.

Zengin kömür madenlerinin bulunduğu bu liman şehri geçmişte de madenleri ve limanı olması nedeniyle her zaman önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Şehrin coğrafi yapısı engebeli arazi, sarp kayalıklar, ormanlar, göller, şelaleler, sazlık ve bataklıklardan oluştuğundan ekstrem sporlara ve doğa gezilerine ilgi duyanların dikkatini çekmektedir. Burada yer alan Gölköy ve Cehennemağzı Mağarası önemli mağaralardır.

Harmankaya, Değirmenağzı ve Güneşli Kayalıdere Şelalesi de Zonguldak’ta bulunmakta olup, halk tarafından gezi ve piknik amaçlı kullanılmaktadır. Yaz aylarında Zonguldak’ın denizinden faydalanmak için kullanılabilecek başlıca plajlar Kapuz Plajı, Türkali Plajı, Sazköy Plajı, Ilıksu Plajı, Filyos Plajı, Göbü Plajı, Karakum Plajı, Kireçlik Plajı, Uzunkum Plajı ve Hisarkarası Plajı’dır. Tarihi çok eskilere dayanan bu güzel kıyı şehrinde ayrıca görülmesi gereken antik şehirler ve eserler yer almaktadır.

Filyos

Filyos Nehri'nin Karadeniz'e ulaştığı noktada kurulmuş olan Filyos Antik Kenti, bir iç kale, iki anıt mezar alanı ve günümüzde sular altında kalmış bir limandan oluşmuştur. Romalılar döneminde yapılan kale, tapınak, antik tiyatro ve su kemeri kalıntıları da bulunmaktadır.

Acheron Vadisi

Cehennemağzı Mağaraları’nın bulunduğu yer olan vadide ilk Hristiyanlık, Helen, Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi’ne ait kalıntılar bulunmaktadır. Cehennemağzı Mağaraları ilk Hristiyanların ibadethane olarak kullandığı mağaralardır. Ayrıca burada Ereğli kalesi, Herakles Sarayı, Çeştepe Fener Kulesi, Bizans su sarnıcı, Krispos Anıt Mezarı, Bizans Kilisesi, Ayasofya Kilisesi ve Halil Paşa Konağı gibi tarihî eserler de mevcuttur.

Cehennemağzı Mağaraları

Yunan mitolojisinde buradan Hades'in ölüler ülkesi olarak söz edilmektedir. Aynı zamanda güç tanrısı Heracles'in (Herkül) yeryüzündeki 12. görevini gerçekleştirdiği yer olarak da bilinmektedir. Cehennemağzı Mağaraları, üç mağaradan oluşmaktadır. Mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Çayırköy Mağarası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyünde yer alan su mağarası tam anlamıyla bir doğa harikasıdır. 1300 m uzunluğundaki mağara, yeraltı nehri sayesinde botla gezilebilmektedir.

Gökgöl Mağarası

Sarkıtları ve dikitleri ile göz alıcı galerilerden oluşan mağara ziyaretçilerini âdeta farklı bir zamana götürür. Pek çok yerli turistin ziyaret ettiği Gökgöl Mağarası şehir merkezinden yaklaşık 5 km. uzakta Erçek Deresi yakında yer almaktadır. Buraya Zonguldak Çaycuma yolu kullanılarak gidilebilir. Uzunluğu 3350 metre olan mağara içinde 875 metrelik kısım gezilebiliyor.

Gümeli Tabiat Anıtı

Alaplı ilçesi, Gümeli ormanları Bölüklü’de yer alan tabiat anıtı bitki çeşitliliği, porsuk ağaçları ile harika bir doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekme alanıdır. Burada yer alan tesislerde yemek yemek de mümkündür.



