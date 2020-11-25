Ekonomi Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Ekonomi

Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Balıkçılar, Zonguldak açıklarında avladıkları yaklaşık 10 ton hamsiyle limana döndü.

25 Kasım 2020, Çarşamba 22:09 Son Güncelleme:
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Kozlu ilçesindeki limana yanaşan balıkçıların avladığı yaklaşık 10 ton hamsi, kasalarla araçlara yüklenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tonlarca balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Bu yıl palamudun istenildiği gibi olmadığını anlatan Kayhan, "Hamsi halkın balığıdır. Hamsi milletin yüzünü güldürüyor, kasası 40-50 liraya gidiyor. Doğu Karadeniz kayıkları geldi. Balık geçen yıla göre zayıf ve ince. Limanımızda tekneleri görmekten ve endüstriyel balıkçılık açısından mutluyuz." dedi.

Tekne kaptanı Fahri Ören de yaklaşık 10 ton hamsiyi Kozlu açıklarında yakaladıklarını dile getirdi.

AA


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