Türkiye Zonguldak’ta denizin rengi çamura döndü

Zonguldak’ta denizin rengi çamura döndü

Türkiye

Zonguldak’ta denizin rengi çamura döndü

Zonguldak’ta etkili olan yağmurun ardından Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 19:52 Son Güncelleme:
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Kandilli beldesinde bulunan Köseağzı Plajı’na akan derenin debisi şiddetli yağış sonrası yükseldi. Dereden gelen çamur, denizin rengini değiştirdi. Sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü. Sahilde oluşan çamur rengi, drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgede inceleme yapılacağını söyledi.

DHA

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