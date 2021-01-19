Türkiye Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Türkiye

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

19 Ocak 2021, Salı 23:51 Son Güncelleme:
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar doğrultusunda kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle yeni tedbirler açıklandı. Buzlanma ve don olayları beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için kararlar alındığı belirtildi.

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Özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime 20 Ocak 2021 günü bir gün ara verileceği açıklandı. Öte yandan engelli ve kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK (İHA)

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