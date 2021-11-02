Türkiye Zonguldak'ta feci kaza! Kamyonun altında kaldı...

Zonguldak'ta feci kaza! Kamyonun altında kaldı...

Türkiye

Zonguldak'ta feci kaza! Kamyonun altında kaldı...

Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun altında kalan Halil İbrahim Yazıcı hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

02 Kasım 2021, Salı 14:41 Son Güncelleme:
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Olay, saat 08.30 sıralarında, Ereğli ilçesinde Belen Yenimahalle 1 nolu Sanayi Caddesi’ndeki beton santralinde meydana geldi. Halil İbrahim Yazıcı, kamyonundan evrak almak isterken, kantara girmek için geri manevra yapan R.K.'nin kullandığı 67 LF 997 plakalı kamyonun altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yazıcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü R.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



O ANLAR KAMERADA

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracına doğru koşan Halil İbrahim Yazıcı’nın geri manevra yapan kamyonun altında kaldığı ve kamyonun arka lastiğinin Halil İbrahim Yazıcı’nın üzerinden geçtiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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