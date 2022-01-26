Türkiye Zonguldak'ta halk pazarının çatısı çöktü!

Zonguldak'ta halk pazarının çatısı çöktü!

Türkiye

Zonguldak'ta halk pazarının çatısı çöktü!

Zonguldak Kozlu'da etkili olan kar yağışı sonrası halk pazarının çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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İlçe merkezinde salı ve cuma günleri kurulan belediyeye ait gıda ve giyim pazarının bir bölümünün çatısı, gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çökmenin ardından halk pazarı, şerit ve uyarılarla kapatıldı.

Bazı iş yerlerinin normal günlerde de açıldığı pazardaki çökmenin gece saatlerinde olması olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti. Kozlu Belediyesi de pazar girişine uyarı levhası asarak vatandaşları uyardı.


DHA


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