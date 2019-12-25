Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 2 işçi can verdi
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti bir işçi ise ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Patlama sonrası mahsur kalan iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. TTK tahlisiye ekipleri, işçilerin kurtarılması için ocağa girdi. Çalışmalar neticesinde iki işçinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
AA