Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde meydana geldi. Ahmet Ertürk'ün (75) kullandığı tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.

Kazada, Ahmet Ertürk ve yanındaki eşi Fikriye Ertürk (77) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine karşın Fikriye Ertürk, yaşamını yitirdi.

Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ertük'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA