Zonguldak'ta patpat devrildi! 1 kişi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

20 Haziran 2019, Perşembe 15:05
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Zonguldak'ta patpat devrildi! 1 kişi öldü

Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde meydana geldi. Ahmet Ertürk'ün (75) kullandığı tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.

Kazada, Ahmet Ertürk ve yanındaki eşi Fikriye Ertürk (77) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine karşın Fikriye Ertürk, yaşamını yitirdi.

Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ertük'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA

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