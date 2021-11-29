Türkiye Zonguldak'ta rüzgar can aldı! Hastane çatısında çalışan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta rüzgar can aldı! Hastane çatısında çalışan işçi hayatını kaybetti

Türkiye

Zonguldak'ta rüzgar can aldı! Hastane çatısında çalışan işçi hayatını kaybetti

Zolnguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde rüzgar nedeniyle duvar devrildi. Ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, duvarın altında kalıp yaşamını yitirdi.

29 Kasım 2021, Pazartesi 16:31 Son Güncelleme:
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çatısında ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21), rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp, yaşamını yitirdi.



Olay, öğle saatlerinde ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin çatısına yapılan ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Birlikte çalıştığı babası Ahmet Duran, hastaneni sağlık personeline haber verdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Serkan Duran, acil servise kaldırıldı. Serkan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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