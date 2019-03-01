Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 922 bin 164 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİL İLK SIRADA

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 66 bin 486 taşıt içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,5 ile kamyonet, yüzde 8,9 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TAŞIT SAYISI ARTTI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %18,5 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 16,5, minibüste yüzde 12,3, otobüste yüzde 35,1, kamyonette yüzde 68,8, kamyonda yüzde 124,6, motosiklette yüzde 21,9 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,1, traktörde ise yüzde 64,3 azalış oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 azaldı.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 43,4 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 39,9, minibüste yüzde 52,1, otobüste yüzde 11,7, kamyonette yüzde 54,6, kamyonda yüzde 62,8, motosiklette yüzde 10,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 66,2, traktörde ise yüzde 67,8 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 155 bin 219 oldu. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 66 bin 715 oldu. Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 51 bin 386 oldu.

Not: Zonguldak nüfusu: 213.544 kişi



