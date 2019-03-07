Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayfer K, Emine Ç, Leyla A.Ö, Serap D. ve Tülay B.N. ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık N.A, sanıklardan Ayfer K. dışındakileri tanıdığını belirterek, "Sohbet toplantılarına 2011-2012 yıllarında katıldım. Sanıklardan bazılarını o toplantıda gördüm. Daha sonra görmedim. Sanıklar Emine Ç, Leyla A.Ö, Serap D. ve Tülay B.N. ile birlikte yeni evlenen V.A'nın evine ziyarete gitmiştik. Orada Kur'an okundu, daha sonra sohbet edildi." dedi.

Tanık V.A ise bir arkadaşının daveti üzerine sohbet toplantısına katıldığını aktararak, "Ayfer K. dışındakiler mesai arkadaşımdır. Ayfer G. benden, 'sohbet grubu' oluşturmamı istedi. Ben de bu şekilde yeni evlenmem dolayısıyla arkadaşları evime davet ettim. Kur'an okundu ve kısa bir sohbet ettik. Daha sonra toplantılar devam etmedi. Benim de bulunduğum servisten başka servise verilmem nedeniyle ayrıca toplantı yapmadık." diye konuştu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık B.A. ise 2009'da Ereğli'de örgüte ait dershaneye gittiğini anlatarak, "Dershane bittikten sonra üniversite sınavında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini kazandım. Ekonomik durumuz iyi değildi. O dönem dershanedeki hocalarım bana kalacak yer olduğunu söyledikleri için dershaneye gittim. Beni Zonguldak'ta bir yurda getirdiler. Bu yurt yetkilileriyle kendim görüştüm ve anlaştım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, iki tanığın dinlenilmesine ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.

İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.