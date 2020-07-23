Zonguldak'ta üst üste iki patlama sesi duyuldu. Patlama Alaplı, Ereğli, Kozlu, Kilimli ve Zonguldak merkezden de hissedildi. Patlamanın Bartın Amasra'dan bile hissedildi.

Patlamayla ilgili yüzlerce kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden beklenen açıklama geldi. Açıklamada "Bugün, kentimiz ve bölgemizde de hissedilen patlama seslerinde korkulacak bir durum yok. Ereğli semalarından geçen F-16 Savaş uçaklarımız ses duvarını aştı. Herhangi bir can veya mal kaybı yok" denildi.