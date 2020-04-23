Zoom 23 Nisan için Türkiye’ye özel iki yeni arka plan yayınladı

Video görüşmelerde ortama renk katan ve gizliliği korumayı amaçlayan sanal arka plan özelliği, yeşil fon kullanmaya ya da gelişmiş ayarlar yapmaya gerek kalmadan, kolayca kullanılabiliyor.

Kullanıcılar Zoom’un sunduğu arka planların yanı sıra, kendi yükledikleri görselleri de görüşmelere arka plan olarak atayabiliyor.

Zoom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hazır arka plan seçenekleri arasında Türkiye’ye özel iki görsel ekledi.