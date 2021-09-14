Zoom altyazı özelliğini toplam 30 dilde sunmaya hazırlanıyor

Şirket tüm bunlara ek olarak, 12 dil daha canlı çeviri özelliğine dahil ediliyor. Her iki değişim de önümüzdeki yıl içinde gerçekleşecek. Zoom kısa bir süre önce gerçek zamanlı çeviri üzerinde uzmanlaşan bir girişimi de satın almıştı.

Zoom bir taraftan da Whiteboard deneyimini daha geniş bir kapsamla sunmak için çalışıyor. Söz konusu özelliğe artık web üzerinden de erişilebilecek ve erişim için bir sesli veya görüntülü görüşme yapmaya gerek kalmayacak.

Zoom gelecek yıl içinde video konferans yazılımını ve Whiteboard özelliğini de Facebook’un Horizon isimli sanal çalışma odalarına taşıyacak. Böylelikle hem Zoom’u hem de Whiteboard’u sanal gerçeklikle deneyimlemek mümkün olacak.







